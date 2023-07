El complejo momento de Maximiliano Cerato: "Quiero recuperar mi vida, mi bienestar"

Maximiliano Cerato, delantero argentino nacionalizado chileno y actualmente en Defensores de Belgrano, realizó un dramático descargo en redes sociales, que evidenció un delicado momento fuera de las canchas.

"Hoy es un día muy doloroso para mí en lo personal, porque asumo y soy responsable de un problema que vengo atravesando hace tiempo, pero que hoy decido erradicarlo de mi vida, ya que ha generado daño a las personas que más amo, sobre todo a mi familia, mujer, hijo, etc.", relató en su cuenta de Instagram.

"Lo importante es que después de tropezar encontré ayuda profesional. Junto a las personas que me rodean intentaré dar el máximo para ganar la batalla", prosiguió el delantero, quien apuntó a sus metas para salir adelante.

"Quiero recuperar mi vida, mi bienestar, mi mujer, mi hijo tan maravilloso que Dios me dio; las ganas de seguir disfrutando de mi carrera, enmendar mis errores con las personas que me ayudaron, seguir estudiando para ser un futuro director técnico. Quiero ser Maxi, un Maxi puro, sano y con alegría que siempre me caracterizó", cerró el texto, acompañado por la imagen de un fénix.

De acuerdo con La Tercera, la situación del jugador ya era conocida por Everton durante su estadía en el equipo. El referido medio detalló que se sometió a terapias que no lograron buenos resultados.

"Lo perdió todo. Estaba complicado, lo tratamos de ayudar, pero es una adicción", indicaron sus cercanos al citado portal, evidenciando la gravedad del escenario.

Así el jugador, que también pasó por León de México (2017-18) y Cobreloa (2022), inciará un nuevo proceso en tierras trasandinas. Algunos excompañeros como Juan Ezequiel Cuevas o Roberto Gutiérrez escirbieron mensajes de apoyo para Cerato.