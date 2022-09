Escándalo en Inglaterra por patrocinio a club infantil de parte del polémico restaurante Hooters

Un escándalo se armó en Inglaterra entorno al patrocinio de un club infantil categoría sub 10 en la localidad de Nottingham, el cual es realizado por la polémica cadena de restaurantes Hooters.

En sus redes sociales, la empresa publicó unas imágenes anunciando de la alianza con el equipo Burton Joyce, donde algunas de sus trabajadoras aparecen posando junto a los pequeños.

Rápidamente, las fotos se viralizaron por el usuario Toby Tarrant en Twitter, y las críticas no se hicieron esperar debido al reconocido sello de Hooters y los reveladores uniformes que usan sus empleadas en cada local.

"¿Por qué sexualizan a los niños?"; "Estos muchachos tienen menos de 10 años" y "Esto es incorrecto en tantos niveles... no es gracioso", fueron algunas de las reacciones de los internautas.

- Algunas reacciones a lo ocurrido con Hooters y el club Burton:

These lads are under 10. I very much doubt they are aware of the sexual attraction of woman. Wrong on so many levels. — Laura (@lawlla) September 1, 2022

definitely not creepy to imply sexuality amongst 9 year old boys 🙃🙃🙃🙃 — _omc (@__o_m_c) September 1, 2022