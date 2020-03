Futbolista nigeriano falleció tras colapso durante un partido

El futbolista nigeriano Chineme Martins falleció este domingo luego que sufrió un colapso en plena cancha durante un partido de la liga profesional de ese país.

El jugador de 22 años, que milita en Nasarawa United, cayó inconsciente durante el segundo tiempo del compromiso ante Katsina United y fue atendido por médicos de ambos equipos.

Luego, fue trasladado a un Hospital en la ciudad de Lafia, donde fue declarado muerto, según explicó la BBC de Londres, que además agregó que posteriormente se le realizó una autopsia para determinar la causa.

La Federación de Fútbol Nigeriana prohibió el desarrollo de cualquier otro encuentro de fútbol al menos que exista una completa revisión de los equipamientos médicos disponibles en cada estadio.

Según algunos testigos, hubo un retraso en llevar a Martins al hospital a causa de un problema con la ambulancia, que falló en partir.

- (Imágenes sensibles) El momento en que intentaron reanimarlo en la cancha:

Viewers discretion advised:



After watching this clip of chineme martins' collapse and a stark lack of medical care and urgency,I can't but weep



