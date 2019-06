La programación de amistosos internacionales para esta semana

Mientras en Sudamérica las selecciones se preparan para la Copa América y en Europa disputan las clasificaciones a la Eurocopa 2020, en el resto del orbe los combinados nacionales miden fuerzas durante el receso del fútbol a nivel de clubes programado por la FIFA.

Revisa el horario de los amistosos para esta semana:

Lunes 10 de junio

Fiyi vs. Vanuatu, 2:00 horas.

Irak vs. Libia, 8:00 horas.

Trinidad y Tobago vs. Canadá, 16:00 horas.

Martes 11 de junio

Jordania vs. Indonesia, 6:00 horas.

Corea del Sur vs. Irán, 7:00 horas.

Singapur vs. Birmania, 7:30 horas.

China vs. Tayikistán, 8:00 horas.

Hong Kong vs. China Taipei, 8:00 horas.

Argelia vs. Burundi, 9:00 horas.

Uzbekistán vs. Siria, 9:30 horas.

Kirguistán vs. Palestina, 10:00 horas.

Guinea vs. Benin, 11:00 horas.

Croacia vs. Túnez, 14:45 horas.

Miércoles 12 de junio

Marruecos vs. Gambia, 12:30 horas.

Jueves 13 de junio

Egipto vs. Tanzania, 12:00 horas.

Viernes 14 de junio

Mauritania vs. Madagascar, 9:00 horas.