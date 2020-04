Los mejores "challenges" que han creado los deportistas en sus cuarentenas

Para pasar el tiempo en cuarentena, varios deportistas de la elite mundial han creado distintos desafíos con sus respectivos grados de dificultad para que la gente los pueda replicar.

El portugués Cristiano Ronaldo o el alemán Toni Kroos han inventado llamativos retos, al igual que el tenista español Pablo Andujar o la estadounidense Brooke Raboutou.

- Revisa un listado con los mejores "challenges" o desafíos:

Brooke Raboutou

Cristiano Ronaldo

Another week of playing inside and staying active. Thanks to everyone for trying to beat me 😉 maybe next time! Over to you @VioBebe . Get ready! #livingroomcup #playinside pic.twitter.com/F8qDWwj7Ve