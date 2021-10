Moura y la caída de las redes: "Pude conversar un poco con mi esposa, muy buena gente ella"

El delantero de Tottenham Hotspur Lucas Moura ironizó con la caída mundial de WhatsApp, Instagram y Facebook, asegurando que tuvo tiempo para "conocer" a su esposa.

Moura expresó en Twitter: "Con la caída de WhatsApp e Instagram pude conversar un poco con mi esposa. Muy buena gente ella".

Las redes pertenecientes a Mark Zuckerberg, y socios, estuvo sin funcionar durante varias horas de este lunes 4 de octubre, por lo que todo el planeta debió buscar formas diferentes de comunicarse.

Com a queda do WhatsApp e Instagram consegui conversar um pouco com a minha esposa. Muito gente boa ela