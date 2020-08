Herrera por quién es el mejor arquero de la historia de la U: Voto por mí, no tengo dónde perderme

El portero de Everton Johnny Herrera recordó su paso por Universidad de Chile y habló del recambio en la portería de la Roja, en conversación con el canal de Youtube "Siempre pasa algo".

Al jugador del cuadro viñamarino se le preguntó si votaría por él mismo en la elección que hizo el programa en su cuenta de Twitter, en donde preguntaron: "¿Quién es el mejor arquero en la historia de la U?", siendo las opciones Manuel Astorga, Sergio Vargas y Herrera.

A esto, Johnny respondió que "sí obvio. No tengo por dónde perderme. Con todo el respeto que se merecen los otros participantes. Pero no me creo el cuento. Si me preguntas, en esa elección no tengo dónde perderme y votaría por mí. Pero en rigor, créeme que de pronto no lo asimilo tanto. Soy súper aterrizado. Más allá de los éxitos, pueden haber muchas comparaciones".

"Voy a ser un eterno agradecido del club, llegué a los 13 años. Gracias a Dios creo que fue un paso muy exitoso. De una u otra forma soy el futbolista con más campeonatos en la historia del club, casi con más partidos también. Sino fuera por el estallido, la pandemia y un par de chantas que llegaron al club, a lo mejor seguiría jugando ahí. Pero ya estamos acá, estamos en Everton y estoy feliz", agregó.

Sobre Claudio Bravo

Sobre quién debería ser el portero actualmente en la selección chilena, Herrera dijo que "estuve muchos años en la selección chilena, también estuve en el proceso del profe (Reinaldo) Rueda, me tocó jugar incluso con él un par de partidos muy buenos. Pero creo que Claudio (Bravo) sí o sí tiene que ser el titular. Los que vienen atrás, van a demorar en llegar".

En relación al recambio en el arco de la Roja, el guardavallas de los "ruleteros" indicó que "si me pides relevo para cinco años más, está difícil. De pronto aparecen buenos arqueros, pero les cuesta consolidarse. El puesto del arquero es de mucha personalidad y de consolidarse en el arco. Para estar a nivel de selección, no es llegar y pararse ahí, porque te critica todo el mundo. Hay que tener una coraza fuerte".

"A lo mejor algunos veían a Brayan Cortés de Colo Colo, que tiene 25 ó 26 años. Yo solo sé que tiene tres hijos. Su carrera ha sido más o menos, mostró algo al principio en Iquique, después un poco en Colo Colo, pero se ha ido quedando. Lo mismo pasó con (Gonzalo) Collao. De pronto pasa también por las formaciones, que no son las adecuadas", apuntó.

Mira la conversación de Herrera con canal "Siempre pasa algo":