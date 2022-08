Herrera y su rivalidad con Paredes: Los partidos importantes se los gané yo

El ídolo de Universidad de Chile Johnny Herrera se defendió de quienes dicen que Esteban Patredes lo superó en el frente a frente que tuvieron en sus carreras, marcadas por los Superclásicos entre los "azules" y Colo Colo.

Herrera dijo en Blizsports: "Todo el mundo me saca en cara los goles que me hizo, a mi me tocó ganarle dos finales, una semifinal, hacerle un 4-0, un 5-0, entonces ya está bien me hizo muchos goles pero los partidos importantes siempre los gané yo".

Además, habló de una posible invitación a la despedida de Paredes: "¿Tú crees que iría a meterme al Monumental cuando la última vez me tenían un lienzo gigante conmigo apuñalado como de 20 ó 30 metros? Me llegó un piedrazo ese día que me rompieron la cabeza, no sé si a la gente le gustaría verme ahí".