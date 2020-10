Johnny Herrera: No les he subido un peso a los arrendatarios de mis departamentos

El arquero de Everton Johnny Herrera dejó ver su faceta como inversor inmobiliario y aseguró que durante el período de pandemia dio facilidades de pago a quienes arriendan sus departamentos y contó que no les sube el precio de la renta a quienes llevan con él mucho tiempo.

"Obviamente había gente que no podía pagar, pero hablé con Pilar y le dije que les hicieran llegar un mensaje: que el que no podía pagar, lo hiciera cuando pudiera, y que si no podían, bueno mala suerte no más. Y hubo gente que me quedó debiendo, pero con el correr del tiempo prácticamente todos se pusieron al día. Es súper entendible, pero es primera vez que me pasa en casi 20 años", contó Herrera en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Tengo arrendatarios que son los mismos hace 10 años y no les he subido ni un solo peso, entonces ellos también valoran eso. Por lo general, los precios suben de acuerdo al IPC, pero en mi caso mantengo los precios y eso también ayuda a que la gente esté tranquila y feliz donde está arrendando", añadió el ex seleccionado chileno.

Herrera contó que empezó hace ya varios años en el negocio inmobiliario: "Gracias a Dios me fue relativamente bien en el fútbol y me di cuenta de que tenía harto crédito en los bancos. Y obviamente me aproveché de la situación y pedí créditos hipotecarios. Hice varias inversiones de compras de departamentos, y como eran varios, no podía administrarlos yo solamente", comentó.

"Pilar (corredora de propiedades) se encarga 100 por ciento de la administración de algunos de ellos y nunca me han quedado debiendo un peso. Y tengo otras propiedades que se las arriendo a amigos, por la buena onda", agregó.

"Alguna vez me dejaron un departamento medio feo, pero es 'parte de'. Uno tiene que estar dispuesto a que no todos los arrendatarios van a ser un ejemplo. Siempre mi foco es apuntar a los estudiantes, a los que venían de regiones a Santiago y por eso compraba cerca del Metro. Ellos se quedan cinco años y eso es bueno porque estar cambiando de arrendatario es incómodo", complementó.