Mauricio Pinilla: Johnny Herrera es la historia de Universidad de Chile

Johnny Herrera visitó el panel de Al Aire Libre para profundizar sobre su salida de Universidad de Chile y recibió un emotivo saludo telefónico de Mauricio Pinilla, delantero de Coquimbo Unido que se formó con el portero en las divisiones inferiores del cuadro estudiantil.

"Eres un gran ídolo para nosotros, desde niño. No sé si sea un día especial, pero quería saludarte por todo lo que has dado a nosotros en la U, y también por la selección y como persona. Lo he dicho en varias ocasiones, Johnny es la historia de la U, de lo más representativo en la última década. No es un jugador conflictivo, es el típico jugador que los clubes necesitan. Lo avalan las estadísticas y partidos, lo demuestra en cancha", expresó Pinilla.

Del mismo modo, reiteró que "Johnny es de lo mejor que ha tenido Universidad de Chile en el último tiempo", y le manifestó buenos deseos para el futuro, abriéndole la puerta para que se sume al plantel de Coquimbo: "En una de esas somos compañeros de nuevo", lanzó.

Herrera, por su parte, agradeció a su "compadre" por el apoyo y la amistad, contando que hizo lo posible defendiendo a Pinilla para que no dejara la U, en la polémica salida que tuvo en 2018.

"Hubiera sido diferente el presente de la U con Mauricio en cancha. Siempre aportó y fue de lo mejorcito que tuvimos en la cancha en los últimos años", cerró.

Además de Pinilla, el técnico Cesar Vaccia, quien dirigió a Herrera en su debut profesional, llamó a Cooperativa para recordar los inicios del portero y señalar que "hizo una carrera que no es fácil, porque él aguantó , tuvo paciencia y siento que le ganó a la vida".