Steffi Scholtbach, novia de Johnny Herrera: Brunito echa de menos ir al estadio a apoyar al papá

Steffi Scholtbach, la novia del portero de Everton, Johnny Herrera, contó que su hijo Bruno es quien más extraña poder ir al estadio para ver a su padre jugar.

"Partiendo por salir, ir a apoyar a Johnny, la emoción del partido, socializar. Son cosas que antes dábamos por sentado y ahora se valoran más. A nuestro hijo Bruno también le encanta ir", comentó Scholtbach a Las Ultimas Noticias.

"Es una de las cosas que más echa de menos porque veía jugar al papá y porque muchos de los compañeros de Johnny tienen hijos de su edad, entonces armaban un buen grupo de juego en el estadio", añadió.

Steffi Scholtbach contó que prácticamente Brunito "nació con el chip del fútbol".

"Antes de la pandemia, Brunito estaba yendo a la escuela de la U acá en Viña y le encantaba. Pasaba tres horas jugando, no quería que se acabara nunca la clase. Ahora llora porque no entiende por qué no puede asistir", contó.