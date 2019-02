Atlético de Madrid tumbó a Juventus y dio un gran paso para los cuartos de final de la Champions

Cristiano Ronaldo no pudo ayudar a la "vecchia signora" en este duelo.

Atlético de Madrid derrotó en un vibrante encuentro por 2-0 a Juventus de Cristiano Ronaldo, en condición de local, y dio un gran paso hacia los cuartos de final de la UEFA Champions League, en una llave de octavos que se definirá el próximo 12 de marzo en Turín.

El encuentro fue muy intenso en la primer etapa, con un estilo de juego de ambos equipos cargado al contragolpe, y con una lucha importante en el mediocampo, la cuál se turnaban entre ambos equipos para ganaral por pasajes de la etapa.

El cuadro "blanquirrojo", quien tuvo las más claras gracias a Thomas Partey (14') y Antoine Griezmann (28'), antes recibió un duro golpe, ya que el delantero Diego Costa, quien venía regresando de una fuerte lesión, recibió una tarjeta amarilla que le impedirá jugar en el duelo de vuelta (7'). Después el propio Thomas vivió idéntica situación (45+2').

Ya en el complemento, los "colchoneros" salieron con mayor insistencia en busca de la apertura de la cuenta, el cuál se perdieron de forma increíble, primero con Costa, quien desvió un mano a mano en inmejorable posición (50') y luego con Griezmann, quien estrelló un remate en el travesaño, tras un roce del portero polaco Szczesny (52').

No obstante, en Atlético de Madrid no se quedaron tranquilos, y siguieron yendo en busca del primer tanto del compromiso el cuál consiguieron en los 69 minutos gracias a Morata, aunque tras una revisión en el VAR, el árbitro del partido Felix Zwayer de Alemania, decidió anularlo, por una supuesta falta del delantero sobre Bonucci, que las reiteraciones televisivas no dejan totalmente claras.

Pero, los madrileños no se desanimaron y ocho minutos después lograron el ansiado primer gol, obra del defensor uruguayo José María Giménez, quien aprovechó un rebote tras un tiro de esquina (77') y provocó la locura en el Wanda Metropolitano.

En los 82' vino un nuevo desahogo para los dueños de casa, quienes gracias a su capitán, también "charrúa", Diego Godín pusieron el 2-0, en un balón que rozó en Cristiano Ronaldo antes de ingresar a la portería.

Sobre el final, algunos intentos del propio Cristiano, no pudieron terminar en el descuento de los turinenses, el cuál abría dejado más abierta la llave.

Ahopra ambos equipos deberán esperar 20 días para volver a medirse en el Juventus Stadium, en un duelo en que los locales deberán vencer por tres goles si quieren avanzar a la siguiente fase del torneo, mientras que con un 2-0 a favor llevarán el duelo al alargue.