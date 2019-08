¡Cruce de chilenos! Alexis Sánchez y Arturo Vidal compartirán grupo en la Liga de Campeones

El sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2019-20 arrojó opuestos emparejamientos en cada serie, destacando el cruce de chilenos que protagonizarán Barcelona de Arturo Vidal e Inter de Milán de Alexis Sánchez, por la serie F del certamen.

La ceremonia estuvo a cargo del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y tuvo participación de los ex futbolistas Wesley Sneijder y Peter Cech, quienes animaron el evento.

Quienes también conocieron a sus rivales fueron Manchester City de Claudio Bravo, que quedó como cabeza de serie del Grupo C, junto a Shaktar Donetsk, Dinamo Zagreb y Atalanta.

Los azulgranas y el cuadro "Rossonero" fueron al Grupo F del campeonato, en compañía de Borussia Dortmund y Slavia Praga.

Mientras tanto, Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz corrió con distinta suerte, ya que completó el Grupo D con Juventus, Atlético de Madrid y Lokomotiv de Moscú.

Por otra parte, el evento también premió a los mejores jugadores de la pasada temporada europea, donde el brasileño y jugador de Liverpool, Alisson Becker, ganó el galardón a mejor portero, el holandés Virgil van Dijk se quedó con la distinción a mejor central, su compatriota Frenkie de Jong resultó mejor volante y el argentino Lionel Messi recibió el trofeo a mejor atacante.

- Revisa en detalle como quedaron los grupos de la Champions League:

The official result of the 2019/20 #UCLdraw! 😍



3⃣ toughest groups are __ __ & __ 🤔 pic.twitter.com/c7Xdro1vhn