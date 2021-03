Las llaves de los cuartos de final en la Champions League: PSG desafiará a Bayern Munich

Este viernes fueron sorteados los cruces para los cuartos de final de la Liga de Campeones y el duelo más atractivo es el que sostendrán París Saint-Germain contra Bayern Munich, en una reedición de la final de la temporada pasada.

En aquella ocasión los bávaros ganaron 1-0 con gol de Kingsley Coman, por lo que el cuadro galo, de Neymar, Kylian Mbappé y compañía, tendrá la ocasión de tomar una revancha y seguir en carrera por el anhelado título europeo.

Además, Manchester City jugará frenta a Borussia Dortmund, el sorprendente FC Porto lo hará ante Chelsea y Real Madrid frente a Liverpool, elencos que jugaron la final en el 2018 con victoria para los "merengues".

También la UEFA sorteó la ronda de semifinales y el orden de los equipos en el partido decisivo del 29 de mayo, que se realizará en Estambul, Turquía.

Cuartos de final (6 y 7 de abril/13 y 14 de abril):

- Manchester City (ING) vs. Borussia Dortmund (ALE)

- FC Porto (POR) vs. Chelsea (ING)

- FC Bayern Munich (ALE) vs. PSG (FRA)

- Real Madrid (ESP) vs. Liverpool (ING)

Semifinales (27 y 28 de abril/4 y 5 de mayo):

- Bayern Munich o PSG vs. Manchester City o Borussia Dortmund. (semifinal 1)

- Real Madrid o Liverpool vs. FC Porto o Chelsea (semifinal 2)

Final (29 de mayo):

- Ganador de la semifinal 1 vs. Ganador de la semifinal 2, Estambul, Turquía.