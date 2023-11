[Videos] Una fuerte lluvia puso en riesgo duelo entre Galatasaray y Manchester United por la Champions

La fuerte lluvia que se dejó caer en Estambul este miércoles puso en riesgo el partido entre Galatasaray y Manchester United, por la quinta fecha de la fase grupal de la Liga de Campeones.

Varios registros muestran lo denso de las precipitaciones y un video muestra el estado del campo de juego en el preliminar, disputado por las escuadras juveniles de ambos equipos con motivo de la Champions Youth.

De acuerdo a las últimas informaciones el campo de juego aguantó la lluvia, y

Mira acá los videos

With conditions this bad at Rams Park



Who does it suit the most - Galatasaray or Manchester United?



The atmosphere is going to be electric#Mufc #Galatasaray pic.twitter.com/NZTtU1apu4