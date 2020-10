Inter Miami también contrató a hermano de Gonzalo Higuaín

Este sábado Inter Miami anunció la incorporación del hermano de Gonzalo Higuaín, Federico, quien llegará a acompañar al ex Juventus y Real Madrid y a continuar su periplo en la Major League Soccer.

El mediocampista de 35 años (tres más que su hermano) llega proveniente de DC United, elenco donde apenas jugó un partido este año, mientras que la temporada pasada y desde 2012 jugó en Columbus Crew, equipo en el que disputó más de 200 partidos, marcó 59 goles y dio 51 asistencias.

El "Pipa" fue titular en la victoria por 1-0 del elenco de David Beckham ante Houston Dynamo del chileno José Bizama (quien no jugó), que se llevó a cabo este sábado.

Official: Federico Higuaín ✍️



Veteran midfielder joins #InterMiamiCF in a trade with D.C. United, and will join his brother Gonzalo!