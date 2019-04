Franco Di Santo: Le debo mucho a Audax porque me permitió ir a Chelsea

Franco Di Santo, delantero argentino de Rayo Vallecano que pasó por Audax Italiano en sus inicios, declaró que se encuentra "bien" en España tras su paso por Inglaterra y Alemania, dónde conoció "la humildad de los grandes" en equipos como Chelsea, y dijo que jugar con Lionel Messi en la selección "no se puede describir con palabras".

Al equipo madrileño llegó avalado por su buen rendimiento en varios clubes europeos como Chelsea (2008/2009), Wigan (2010-2013), Werder Bremen (2013-2015) y Schalke 04 (2015-2019).

Para el jugador trasandino, en España "se juega con un poco menos de intensidad, pero es más técnico y más pausado" que en Inglaterra o Alemania, ligas que están por sobre la italiana o la francesa.

Además habló de su salto "de un equipo humilde chileno" a Chelsea, lo que para él "fue un cambio brusco, pero me adapté bastante bien. Compartí vestuario con Didier Drogba, Nicolas Anelka, Michael Ballack, Deco, Andreiy Shevchenko, Petr Cech, Ricardo Carvalho, Belleti..fue el mejor Chelsea en cuanto a nombres".

"Me preguntaban cuál era mi equipo, yo les decía el Audax chileno, y aunque no lo conocían me trataban de igual a igual. Lo que más rescaté, aparte de la calidad, fue la humildad, de estar siempre conmigo y ayudar. El capitán John Terry siempre estaba detrás de cada detalle y me preguntaba si necesitaba esto, lo otro, algo de la casa", señaló en entrevista con la agencia EFE.

"Tengo sensaciones encontradas porque no jugué nunca en Argentina, pero al mismo tiempo le debo mucho a Audax que fue el equipo que me dio la oportunidad de estar en Primera y luego ir al Chelsea. Me encantaría jugar en Argentina, pero a Chile tengo que volver. Soy una persona agradecida en la vida, mis padres me han enseñado así, y a Audax le debo un año de carrera", señaló.

Por otra parte sostuvo que "jugar con Messi no se puede describir con palabras" por su paso en la selección: "Las cosas que hace no son normales. El que ha tenido el privilegio de jugar con él, como yo en la selección, ha podido ver que hace cosas increíbles que no hace en los partidos".