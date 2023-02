De Gea hizo historia en Manchester United y el fútbol inglés tras su partido 400 en Premier

El arquero español David de Gea totalizó ante Leeds su partido número 400 por Manchester United en la Premier League inglesa, marcando un hito tanto en el club como en la competición.

El madrileño se transformó en el primer jugador no británico del torneo en alcanzar aquella marca, además de ser el único futbolista con tantos encuentros en un solo equipo por la máxima categoría inglesa.

Junto con ello, igualó el record de imbatibilidad del histórico Peter Scheichel con los mancunianos, con 178 vallas en blanco contando todos los certámenes.

This is some highlight reel, @D_DeGea!



To celebrate David De Gea’s 400th #PL appearance, here are the @ManUtd goalkeeper’s finest saves in the competition 😱 pic.twitter.com/vqYbHzhxAq