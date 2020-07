La Premier League ya tiene fecha para el comienzo de la temporada 2020-2021

La Premier League informó a través de sus redes sociales que la temporada 2020-2021 comenzará el próximo 12 de septiembre.

El certamen dio a conocer la noticia en su cuenta de Twitter, señalando además que el torneo finalizará el próximo 23 de mayo.

Este domingo se disputará la fecha final de la actual temporada de la liga inglesa, en donde Liverpool se coronó campeón.

Mira la publicación de la Premier League en Twitter:

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September



The final match round of the campaign will take place on 23 May



The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK