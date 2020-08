Leeds United de Marcelo Bielsa debutará en la Premier League contra Liverpool

Leeds United, equipo que dirige el argentino Marcelo Bielsa, ex seleccionador de Chile, debutará ante el campeón vigente de la Premier League, Liverpool, en su regreso al fútbol de honor inglés.

El encuentro, que se jugará el 12 de septiembre y será como visitante, marcará el estreno de los "blancos" en el campeonato tras su ascenso desde la Championship.

Luego del encuentro ante los "reds", Leeds jugará ante Fulham, otro recién ascendido, posteriormente ante Sheffield United, Manchester City y Wolverhampton Wanderers.

Este jueves fueron dados a conocer los fixtures de la Premier League, que empieza la segunda semana de septiembre.

