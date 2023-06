Newcastle aseguró el fichaje de promisorio talento del fútbol africano

Newcastle anunció este lunes el fichaje del delantero gambiano de 18 años Yankuba Minteh, procedente del Odense danés, "sujeto a aprobación" y dentro de su "filosofía de invertir en talento emergente" para garantizar el "éxito a largo plazo".

Según informó el club inglés, el atacante será cedido por una temporada de forma "inmediata" al Feyenoord, campeón neerlandés y participante en la próxima Champions League.

Su fichaje por el cuarto clasificado de la Premier League, que también regresará a la máxima competición continental europea, quedará "completo" el próximo 1 de julio, según especificó la entidad británica, que destaca que Minteh era un jugador "muy codiciado" en el pasado mercado de verano, tras sus 17 duelos en la liga danesa, con cuatro goles y cuatro asistencias, desde su debut en ella el pasado 10 de septiembre.

"Estamos muy contentos de traer a un jugador con el alto potencial de Yankuba al Newcastle United. Lo ha hecho extremadamente bien en su primera temporada completa en Dinamarca y tiene una carrera prometedora por delante. Trabajaremos con él en esta emocionante fase de su desarrollo y estamos expectantes por ver cómo se desempeña en el Feyenoord", explicó Dan Ashworth, director deportivo del Newcastle.

