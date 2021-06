Rafa Benítez es el nuevo entrenador de Everton

El español Rafa Benítez fue confirmado este miércoles como nuevo entrenador de Everton, como sustituto en el cargo del italiano Carlo Ancelotti.

El técnico español se convierte en el quinto entrenador de los 'Toffees' en los últimos cinco años y este reto supone su vuelta a la Premier League después de haber entrenado a Newcastle United hasta 2019.

Benítez, de 61 años, también dirigió en la Premier League a Liverpool, con quienes conquistó la Liga de Campeones. Es precisamente esa etapa la que creó fricciones entre la afición de Everton hasta el punto de que se colgaron pancartas en las afueras de Goodison Park pidiendo que echaran para atrás el fichaje.

Además, Benítez recibió amenazas cerca de su casa, donde colgaron un cartel con la frase "Sabemos dónde vives. No firmes".

El español se ha comprometido tres temporadas con Everton.

We can confirm Rafael Benitez has been appointed as our new manager.