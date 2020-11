Ryan Reynolds se convertirá en el dueño de club británico Wrexham

El reconocido actor y empresario Ryan Reynolds se convertirá en propietario del club de fútbol galés Wrexham AFC, junto al también intérprete cinematográfico Rob McElhenney.

Según informó la BBC este lunes, los miembros del Wrexham Supporters Trust aprobaron la situación con una abrumadora mayoría de 98,6 por ciento, lo que se tradujo en que 1,809 de los votantes estuvieron a favor.

La junta deseó que Reynolds y McElhenney tuvieran la mejor de las suertes en esta nueva empresa.

El negocio está sujeto a la última aprobación de la Federación de Fútbol inglesa, donde compite el club en la quinta división (National League).

Wrexham Is The Name. @Wrexham_AFC pic.twitter.com/V2ary5X41D