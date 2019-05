¿Se considera a Claudio Bravo como campeón de la Premier ganada por Manchester City?

Este domingo 12 de mayo, Manchester City logró el sexto título de su historia en la liga inglesa y lo hizo con un chileno en el plantel, el arquero Claudio Bravo. El problema es que el meta nacional se perdió casi toda la temporada por lesión y por reglamento de la Premier Legue no le corresponde recibir la medalla que lo acredita como campeón.

Según los etatutos del torneo, para recibir la presea debe tener, al menos, cinco presencias en la temporada, algo que el capitán de la selección chilena en las últimas dos Copas América no cumplió.

En la temporada 2018-2019, Bravo estuvo dos veces en la banca, ante Arsenal y Huddersfield Town, por lo que no jugó un sólo minuto y fue convocado en menos de cinco partidos.

En su palmarés personal, eso sí, la obtención del título sí se suma por formar parte del plantel campeón.

El unicó encuentro que alcanzó a jugar el chileno antes de la grave lesión fue el 5 de agosto de 2018, en la victoria 2-0 sobre Chelsea por la Community Shield.

No es la primera vez que Claudio Bravo pasa por una situación así, pues en la Liga de Campeones 2014-2015, el arquero chileno fue suplente en toda la campaña de FC Barcelona, por lo que para la UEFA no era considerado campeón por no jugar ni un minuto de aquel torneo.