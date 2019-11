West Ham United e Iron Maiden se unieron y lanzaron camiseta conmemorativa

West Ham United, club que dirige Manuel Pellegrini, se unió a Iron Maiden para lanzar a la venta una camiseta conmemorativa de la banda de heavy metal británica, ya que su fundador y bajista Steve Harris es hincha acérrimo de la institución.

La noticia se dio a conocer en las redes sociales tanto del elenco inglés como de la agrupación musical, anunciando la equipación con el nombre de "Die With Your Boots On", en homenaje a la canción "Piece Of Mind" que se lanzó en 1983.

"Creo que es brillante. Realmente me encanta esa versión y el color, y este kit tipo clásico. Es una forma moderna pero con un diseño retro, y eso me gusta", apuntó Harris en el video que exhibe la indumentaria.

El uniforme fue revelado entre Harris y el defensa argentino Pablo Zabaleta, quien comentó que: "Iron Maiden es un gran ícono en Sudamérica y es genial para los fanáticos de West Ham y la banda".

- Así se reveló la nueva indumentaria de West Ham:

Announcing ‘Die With Your Boots On’… a unique collaboration between Maiden and @WestHam



The new home kit is available to order now – https://t.co/96NTHdKmHJ#IronMaiden #WestHam #DieWithYourBootsOn #Football #UpTheIrons pic.twitter.com/PTv95BxD06