La polémica foto de Torino para expresarse a favor del movimiento "Black Lives Matter"

Torino se ha visto inmerso durante los últimos días en una polémica que posiblemente no previeron. El club que juega en la Serie A italiana usó una foto el pasado fin de semana para expresarse en contra del racismo en el marco del movimiento "Black Lives Matter", pero la imagen no cayó nada de bien en varios de sus hinchas.

En la imagen en cuestión se ve al camerunés Nicolas N'Koulou celebrando arrodillado frente a su compañero Andrea Belotti tras anotar a Parma, realizando el clásico gesto que se ha visto en homenaje por el asesinato del afroamericano George Floyd por la Policía de Minneapolis.

La fotografía también se prestó para que algunos la tildaran de racista al ver a un hombre negro de rodillas frente a un blanco.

De inmediato aparecieron numerosas críticas de los seguidores del club y otros internauta, lo que también llevó a ver una buena cantidad de memes con la situación.

- Esta fue la foto que usó Torino:

Las respuestas de los hinchas a la imagen:

Lol worst picture to use and I believe they did it on purpose.



This is a goal celebration. Nkolou scored and thought of George Floyd so he celebrated on his knee. The white Italian on his feet didn't get the memo.



Torino are just insensitive for choosing this pic. https://t.co/exI07Oqimf