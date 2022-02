Jorge Valdivia dejará Necaxa tras la salida de Pablo Guede

La salida de Pablo Guede de Necaxa provocó un remezón para los chilenos en el equipo de Aguascalientes y el primer afectado es Jorge Valdivia que dejará de ser parte del plantel tras haber jugador apenas cuatro partidos.

Es que el "Mago" fue una de las peticiones que hizo el ex técnico de Colo Colo y Palestino, pero la dirigencia no quedó contenta con el rendimiento del ex seleccionado chileno razón por la que decidió finalizar anticipadamente con el contrato, esto según informó TNT Sports.

El ex Mazatlán fue notificado durante esta misma jornada de la decisión del club, por lo que otra vez verá cortado anticipadamente un contrato, tal como ocurrió la temporada pasada en Unión La Calera.

Eso sí, el "Mago" puede no ser el único chileno que deje Necaxa, pues TUDN de México, asegura que Nicolás Castilo también podría ser "cortado" por el equipo tras la salida de Guede.