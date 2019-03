Fabio Capello: Messi no es un jugador, es el único genio del fútbol mundial

El estratega también elogió a Cristiano Ronaldo pero aseguró que no tiene el nivel del argentino.

El director técnico italiano Fabio Capello aseguró este lunes que el argentino Lionel Messi "no es un jugador" sino que "el genio del fútbol mundial", asegurando que ningún otro futbolista se acerca a su nivel.

"Messi no es un jugador; es un genio, el único genio del fútbol mundial", afirmó de forma categoría ante los medios el ex entrenador de Real Madrid.

Para Capello, ningún otro jugador se le acerca a Messi ni siquiera el portugués Cristiano Ronaldo, futbolista que el estratega alabó.

"Es un jugador inteligente (Cristiano) que aprendió pronto el sistema de marcación de los defensores del fútbol italiano. Se entrena todos los días, trabaja todos los días, se cuida mucho y es un ejemplo para su equipo. Pero no es Messi", puntualizó.

Finalmente aseguró que la culpa de que Argentina no haya ganado un mundial mientras ha jugado Messi no es del astro del Barcelona si no que del equipo.

"Si Argentina no ganó Mundiales con él es porque un sólo jugador no lo puede ganar. El fútbol es un juego de equipo. Creo que él hizo todo pero nadie puede ser campeón en soledad", aseguró.