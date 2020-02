Premios Laureus: Lewis Hamilton y Lionel Messi comparten galardón al mejor deportista

El futbolista de FC Barcelona Lionel Messi y el multicampeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton comparten el cetro como el mejor deportista del año entregado en los Premios Laureus, durante su vigésima edición.

El británico se había quedado con el premio en el 2008 como deportista revelación y este año lo compartirá con el argentino, pues hubo igualdad de votos en la categoría masculina.

El atacante excusó su ausencia en la gala y se mostró honrado por el reconocimiento en un video: "Me hacía mucha ilusión poder estar por lo que significa y quiero enviar este mensaje para agradecer a la Academia por haberme entregado este reconocimiento. Es un premio muy importante y me siento especialmente honrado por ser el primero en ganarlo en un deporte de grupo".

Por su parte, Hamilton, seis veces campeón del mundo de su disciplina, agradeció a Mercedes su confianza durante estos años.

With 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award - a moment of sporting history!



Congratulations guys!#SportUnitesUs pic.twitter.com/7akYcykux2