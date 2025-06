"Yo gané la Copa Chile con Colo Colo y tú no": la broma de Falcón a Messi que encendió las redes

Maximiliano Falcón no olvida a Colo Colo y, aunque hoy comparte camarín con figuras como Lionel Messi y Luis Suárez en Inter Miami, el defensor uruguayo sigue sacando a relucir su pasado albo. En una entrevista con El País de Uruguay, reveló una talla que le lanzó al campeón del mundo y que no dejó a nadie indiferente.

El Peluca goza de su presente en el equipo estadounidense tras forzar su salida del Cacique a inicios de 2025. Su decisión causó molestia entre los hinchas, quienes no le perdonaron abandonar el club justo cuando partía la temporada. Pero lejos de los cuestionamientos, Falcón parece disfrutar su estadía en Miami y ya se ganó un lugar entre los cracks del plantel.

Falcón con Messi y Suárez. Foto: Instagram Maxi Falcón.

Falcón le tiró una broma a Messi por su título con Colo Colo

Durante la conversación con el medio charrúa, Falcón entregó detalles de su convivencia con Messi y destacó su humildad: "Messi es una persona normal como nosotros, pero impacta verlo porque para mí es el mejor jugador de todos los tiempos", sostuvo.

Fue ahí donde relató una broma que le lanzó al astro argentino, sacando carcajadas entre sus compañeros: "Le dije 'eres campeón del mundo y tienes ocho balones de oro, pero yo gané la Copa Chile con Colo Colo y tú no, ja'. Leo se empezó a reír junto con Luis Suárez y me respondió: 'No, esa no la tengo, ja'".

Maximiliano Falcón en el Inter de Miami. Foto: Instagram Maxi Falcón.

"Dejamos muchas cosas en Chile"

Falcón también se dio tiempo para hablar de lo que significó dejar Colo Colo: "Más allá de lo económico, dejamos muchas cosas en Chile. Allá me había ganado un lugar importante y preferí venir acá para aprender de gente que ganó todo. Estoy muy agradecido de que me haya tocado esta oportunidad", explicó.

Su paso al Inter Miami no solo le ha permitido compartir camarín con Messi, sino que también prepararse para un gran desafío: el Mundial de Clubes 2025, donde el equipo estadounidense intentará dar el gran golpe.