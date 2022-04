Bruno Fernandes renovó su contrato con Manchester United hasta 2026

El portugués Bruno Fernandes renovó este viernes su contrato con Manchester United hasta junio del 2026, con opción de un año adicional, de acuerdo a un anuncio del propio club inglés.

Con esto el luso, que llegó al equipo en enero de 2020, se convirtió también en uno de los jugadores mejor pagados del equipo.

El mediocampista ha jugado 117 partidos con los "Diablos Rojos" y marcado 49 goles. Además, fue elegido mejor jugador del equipo en su primera temporada.

"Hay muchas cosas que quiero conseguir aquí. Lo que más, es que quiero dar a los hinchas lo que se merecen. Hemos compartido grandes momentos aquí, pero lo mejor está por llegar, tanto para mí, como para este equipo", dijo el jugador en declaraciones al club.

Junto con haber contribuido con 39 asistencias, Fernandes tiene como reto conseguir un título con el United, algo que no se logra desde hace cinco años.

