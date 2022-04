"El peor defensor en la historia": Harry Maguire se ganó troleos por pésimo partido ante Liverpool

El defensor inglés Harry Maguire suma cientos de críticas por sus pésimos desempeños en Manchester United y tras la dura caída 4-0 contra Liverpool en Anfield fue blanco de diversos troleos en redes sociales.

Esto, porque estuvo mal posicionado en los cuatro goles del equipo dirigido por Jürgen Klopp, lo que llevó a algunos internautas a considerarlo como el peor zaguero en la historia.

Maguire señaló hace unos días que si fuera tan mal defensa no sería titular, pero el United lleva a cuestas 48 goles en contra esta temporada.

Maguire's positioning on Liverpool's first goal 👀 pic.twitter.com/1Evpx6nKHA

Look at Harry Maguire's positioning in all FOUR goals Liverpool scored 😂 pic.twitter.com/BHTJozZICE