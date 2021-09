Ex delantero de Manchester United: Cavani no está contento, perdió el puesto y también el "7"

El búlgaro Dimitar Berbatov, ex delantero de Manchester United, habló sobre el presente de Edinson Cavani tras el retorno del portugués Cristiano Ronaldo a Old Trafford y sostuvo que el uruguayo no está contento, ya que por sus lesiones ha perdido jerarquía en el equipo y no puede pelear en condiciones por el puesto.

"Cavani no está contento. Tuvo una gran primera temporada en el United, pero perdió puesto en la jerarquía y también el número 7", declaró el búlgaro, según consignó Tuttosport.

En la misma línea, el búlgaro, quien fue compañero de Cristiano en su primer paso por los "Diablos Rojos", sostuvo que era necesario que el técnico Ole Gunnar Solskjaer tuviera una conversación honesta con el charrúa y le confirmara su lugar en el equipo, ya que la sensación que sienten los que quedan fuera no es muy positiva.

"El trabajo del entrenador es elegir el equipo, y te sientes miserable cuando lo hace y te deja fuera", sentenció.

Actualmente, Manchester United marcha líder en la Premier League, y Cristiano ha marcado cuatro goles: Tres en liga y uno en la Champions.