Coleccionista que estuvo a 17 segundos de quedarse con la camiseta de Maradona: Diego me llamaba "El Guardián"

El coleccionista argentino Marcelo Ordas estuvo a solo 17 segundo de quedarse con la camiseta que usò Diego Maradona en el segundo tiempo del partido que Argentina le ganò por 2-0 a Inglaterra en el Mundial de Mèxico 1986.

"Diego me llamaba "El Guardián". Me decía que yo cuidaba las camisetas que llevan sus almas. Mejor definición que la que me dio el más grande no podría presentar", apuntó en diálogo con Radio AM750.

Sobre la polera subastada en 7,1 millones de libras, unos 7 mil 600 millones de pesos, apuntó que "pensé que la llevábamos. Yo no soy nada más que un pequeño empresario que entendió que esto era una reliquia, parte de la argentinidad y que pertenece a la Argentina. Y que, aunque obligados a pagarla, teníamos que repatriarla".

"Siempre intenté desde mi lugar, desde esta pasión por el deporte más hermoso de todo, salvaguardar a través de testimonios originales toda la historia que yo considero de la mayor pasión humana que hemos creado en la civilización", complementó.

Finalmente, expresó que "otra de mis tristezas es que me imaginé llevando la pieza a Argentina y compartirla con usted. Porque me parecía todo una misma porción de recuerdo. Usted le puso música al mejor gol de todos los tiempos".

Marcelo Ordas prepara un museo en el que ehibirá diversas piezas de colecciòn asociadas a Diego Maradona.