"Tuvo un corazón de campeón": El mensaje de Ali, el niño sin piernas que tapó un penal a Maradona

Ali Turganbekov, el niño kazajo que nació sin piernas, y que se hizo conocido por compartir en una cancha con Diego Maradona, publicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales para despedir al astro argentino.

"Siempre que me preguntan cuál reunión es la que más me gustó, respondo que fue con Maradona. Me abrazó muy fuerte, durante mucho tiempo no me soltó, como si me conociera de hace 100 años», escribió en su Instagram el pequeño que se convirtió en viral.

"Diego jugó conmigo en la cancha aunque no estaba planeado, tuvo un corazón de campeón. Que en paz descanse el rey, leyenda, mi querido amigo, Don Diego", añade en la publicación.

- La publicación de Ali con Maradona: