Marcelo Barticciotto: "Cambio toda mi carrera por el éxito de Bruno"

Marcelo Pablo Barticciotto, exfutbolista profesional e ídolo de Colo Colo, presenció con emoción desde la tribuna del estadio Sausalito cómo su hijo se estrenó con la camiseta de la selección nacional con un doblete ante República Dominicana durante la noche del viernes.

Una vez finalizado el compromiso, "Barti" conversó con ESPN Chile y señaló sentirse "un poco más tranquilo ahora. Se sufre mucho afuera, pero feliz por él, por Bruno, por la selección, por el equipo, por la gente que lo vino a ver también y se fue contenta".

"Para Bruno recién empieza. Tiene que seguir, esto está comenzando pero bienvenido sean los triunfos, los goles y ojalá que vengan muchos más", expresó el campeón de América con el Cacique en 1991 respecto del futuro de su retoño.

Respecto del penal, el también comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa confesó: "Yo me fui, imagínense, me metí abajo de un techo acá en la tribuna. Sólo discutía conmigo mismo diciendo 'no podés no ver el penal de tu hijo', así que me convencí y volví a verlo, no quería verlo, estaba muy nervioso. Pero lo pateó bien y por suerte pudo hacer el gol".

Finalmente, al ser consultado respecto de si es más lindo marcar un gol en un clásico, Copa Libertadores, selección o ver anotar a su hijo, el comentarista deportivo aseguró: "Cambio toda mi carrera por el éxito de Bruno. Toda, sin ninguna duda".