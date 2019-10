Bielsa manifestó admiración por el pueblo chileno: Son un ejemplo para el resto de los países

El argentino Marcelo Bielsa, ex técnico de la Roja, fue consultado en Inglaterra, tras el empate de Leeds United con Sheffield Wednesday, sobre la crisis social que vive nuestro país y manifestó su admiración por el actuar del pueblo chileno.

"Admiro lo que el pueblo chileno está haciendo. Están tratando la democracia de una manera diferente. Son un ejemplo para el resto de los países, maltratados por sus autoridades. Ellos reclaman una manera correcta de hacer democracia", declaró el trasandino.

Bielsa: "I admire what the Chilean people are doing and the normal citizens. They take the democracy in a different way. They are an example for the rest of the countries, poorly treated by their authorities. They claim in the correct democratic way." — Graham Smyth (@GrahamSmyth) October 26, 2019

En sus declaraciones, recogidas por el periodista británico Graham Smyth, remarcó con su humildad característica que "Soy un entrenador de fútbol. No tengo el poder para haber sobre cualquier tema. Mi opinión es solo una opinión más, no porque mi opinión tenga importancia todos van a repetirla. No soy chileno".

On Chile situation: "I am a football manager, I do not have the power to talk about anything. My opinion is just one more opinion, not because my opinion has importance, because everyone will replay it. I am not Chilean." — Graham Smyth (@GrahamSmyth) October 26, 2019

Por último, sostuvo que "para tener una buena democracia no solo tienes que votar. Siempre todos describen a los chilenos como gente moderada. Ellos tienen convicción, son un pueblo sólido".