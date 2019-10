El desahogo de Marcelo Díaz: "Estar en tu contra sería olvidarme de mi origen y eso no va a pasar"

El volante nacional Marcelo Díaz, quien borró su cuenta de Twitter por ola de críticas de los hinchas, se desahogó con una extensa carta en Instagram, en donde ofreció disculpas por sus palabras, lamentó la "interpretación errónea" de su sentir y manifestó que estar en contra de las personas y sus demandas "sería olvidarme de mi origen y eso nunca va a pasar".

En la misiva, el jugador de Racing se dirigió a sus seguidores y explicó no estar de acuerdo con las agresiones ocurridas en las últimas jornadas del estallido social que vive nuestro país.

"Quiero ofrecer disculpas a todos aquellos quienes se sintieron ofendidos por mis palabras, ya que, bajo ningún punto de vista acepto, comparto o justifico ningún tipo de agresión o apremios ilegítimos y menos las muertes que no tienen explicación alguna. Lamentablemente, todo ha sido una cadena de interpretaciones erróneas que no reflejan para nada mi sentir", dijo el jugador de Racing.

Tras relatar sus orígenes en Padre Hurtado, "Carepato" señaló que "yo también participaba en todas las manifestaciones que había en la zona tratando de ser escuchados por alguien, obvio que quemé bastantes neumáticos y lo hacía con la convicción de estar peleando por nuestros derechos de familia".

"Estar en tu contra sería olvidarme de mi origen y eso nunca va a pasar", agregó, remarcando cómo evitó involucrarse en el mundo de las drogas y la delincuencia.

No obstante, manifestó su pesar por el trato que ha recibido en redes sociales.

"No tengo porqué aceptar que me faltes el respeto y a catalogarme de una forma que no soy, así como tú debes tener tus principios y los respeto cualquiera que fueran", expresó.

"Sólo quiero que haya paz y amor en el mundo y especialmente en Chile, por lo mismo voy por la vida dando mensajes positivos, entregando buena energía a todos sin hacer distinciones, con la finalidad que se logren acuerdos dejando de lado el odio", sentenció.

Puedes revisar el mensaje completo a continuación: