Cobreloa buscará fichar a Mauricio Pinilla en caso de lograr el ascenso

El presidente de Cobreloa,Walter Aguilera, aseguró que buscarán fichar al delantero Mauricio Pinilla en caso de lograr el ascenso a Primera División.

El timonel de los loínos afirmó en conversación con el portal En la Línea sobre la opción de ir por el ex Universidad de Chile que "no lo descarto. Si logramos subir y Mauricio no ha encontrado club, estaremos en condiciones de ir por él.

"Por eso, tendremos que buscar los recursos. Sabemos que estamos es un desmedro con el resto de los equipos de Primera, pero hay que ser ingeniosos. Con el apoyo de toda la gente tendremos que buscar los recursos para formar un equipo y pelear en Primera", agregó.

Los "narajas" deberán medirse ante Deportes Temuco el domingo 12 de enero en el Estadio Nacional, por la liguilla de donde saldrá el rival de Deportes La Serena para la final por el segundo cupo para la división de honor.