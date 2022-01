Mauricio Pinilla confirmó que dio positivo por Covid-19: "Aquí estamos coronados"

El ex delantero Mauricio Pinilla, a través de una transmisión en vivo en Instagram, contó que está contagiado con Covid-19, confirmando rumores que circularon en redes sociales durante el fin de semana.

"Aquí estamos coronados. Familia Covid, contagiada. Estamos en el ese proceso de recuperación", dijo Pinilla.

El ex goleador, actualmente rostro de TVN y comentarista de ESPN, detalló que se contagió el jueves pasado y está contagiado con su hijo, Mauricio Pinilla Gallardo. Su esposa, Gisella Gallardo, en cambio dio negativo y se encuentra aislada.

Respecto a los síntomas, Pinilla comentó que sufrió "dolor de cabeza muy fuerte, muchísima congestión, muy decaído y con el cuerpo muy dañado, pero me siento un poco mejor".

Además, remarcó que se vacunó con las tres dosis: "No es que sea antivacuna, pero me contagié igual y me siento como las pelotas. Entonces no sé si esa es la solución. ¿Cuántas vacunas nos vamos a tener que poner? Ojalá encuentren algo que sea más efectivo", sentenció.