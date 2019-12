Mauricio Pinilla: Me sentí traicionado en Universidad de Chile

Mauricio Pinilla, en entrevista con el Canal del Fútbol (CDF), la que será emitada por completo el lunes, habló sobre su polémica salida de Universidad de Chile, definiéndola como una equivocación que aún duele, pero asegurando que se sintió traicionado.

"Mi error fue no haber conversado con los dirigentes que tenían el peso suficiente y definían. Tomé una decisión apresurada y les dije 'sigan haciendo su pega como lo están haciendo, pero yo no seré cómplice de sus cagadas'", dijo a Juvenal Olmos.

"Cuando Heller salió diciendo: 'Pinilla no es más jugador de la U', me sentí traicionado. Para algunos hinchas quedé yo como traidor y no fue así. Peleé por muchas cosas, quizás me puse medio sindicalista y al final pagué el precio que están pagando todos los jugadores", complementó

Sobre un posible retorno a la U, apuntó: "Hay una relación que está desgastada, entre yo y el hincha, más que yo y los dirigentes. Me junté con Carlos (Heller), vimos nuestros temas y los aclaramos... No creo que me llame el Polaco (Rodrigo Goldberg), no me tiene buena y nunca ha hablado bien de mí".

"Una vez dijo que (Marcelo) Bielsa nunca me iba a llamar. A la semana me llamó (...) No sé qué tendrá conmigo, pero veo difícil que me llame él. Por sanidad para ambas partes, hay ciclos que es mejor cerrar", agregó.

