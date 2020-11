Mauricio Pinilla reclamó contra la "ordinariez" del VAR: Si no tiene cámaras, es mejor eliminarlo

El delantero de Coquimbo Unido Mauricio Pinilla escribió en sus redes sociales una dura crítica al sistema de videoartbitraje y pidió que sea eliminado del torneo nacional, si es que no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo su funcionamiento de forma correcta.

"La oordinariez que está haciendo el supuesto VAR no tiene pies ni cabeza", señaló el artillero del cuadro "pirata".

"En Chile no cumple en lo absoluto para poder funcionar. Si no tiene las cámaras suficientes, mejor eliminarlo ahora ya", advirtió Pinilla.

"Y los árbitros, ni hablar. Un desastre. Parece que lo hicieran de adrede", completó Pinilla.

La ordinariez que está haciendo el supuesto #Var no tienen pies ni cabeza ! En chile no cumple en lo absoluto para poder funcionar ! Si no tiene las cámaras suficientes mejor eliminarlo ahora ya ! Y los árbitros ni hablar un desastre parece que lo hicieran de adrede! #FueraelVar