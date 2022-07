Mauricio Pinilla sobre animar Viña: Yo me candidateo para todo

El ex delantero de Universidad de Chile y de la selección chilena Mauricio Pinilla volvió a postularse para ser animador del Festival de Viña del Mar y aseguró que se "candidatea para todo".

En diálogo con Las Últimas Noticias, el otrora goleador fue consultado respecto a subirse al más importante de los escenarios chilenos y aseguró que "yo me candidateo para todo. Si uno no se tiene fe... La verdad es que me gustaría ir creciendo en todos los aspectos".

El ex jugador de Sporting de Lisboa y otros tantos equipos en el exterior comparó la vida que lleva ahora con la de futbolista.

"Como que al jugador se le perdona un poco más todo, te mandas un gol el fin de semana y todos se olvidan si te mandaste una embarrada en la semana. Cuando uno trabaja en televisión, no te puedas mandar ninguna, tienes que andar con más cuidado. Pero mi vida sigue igual y yo igual soy zorro viejo", expresó.