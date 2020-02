Mauricio Pinilla y su posible retiro: A fin de año haré el análisis

El delantero de Coquimbo Unido Mauricio Pinilla adelantó que a fines de año hará el análisis para definir si juega una temporada más o pone fin a su carrera esta temporada.

El jugador, clave en el triunfo que el cuadro "pirata" logró ante Aragua por Copa Sudamericana, dijo sentirse bien físicamente pese a haber estado "harto tiempo sin jugar, sobre todo por el parón del año pasado".

Y en ese escenario, el bicampeón de América aseguró que a fin de año establecerá si se retira.

"Con el único equipo fuera de Santiago al que hubiese ido era Coquimbo, por lo bien que me trataron el año pasado. Siempre dije que iba a terminar mi carrera en Santiago, pero hoy me encuentro acá y estoy feliz. La gente ha valorado mi esfuerzo y yo valoro el cariño que me dan", comentó en diálogo con Las Ultimas Noticias.

"No pretendo jugar más de dos años. Capaz que sea uno, capaz que sean dos. A fin de haremos el análisis de cómo estoy física y sicológicamente. Si mi carrera sigue después de 2020, será acá. Si no nos volvemos a Santiago", sentenció.