Pinilla y uno de sus momentos más difíciles: Terminé internado en una clínica psiquiátrica

El destacado ex delantero nacional Mauricio Pinilla, bicampeón de América con la selección chilena, recordó uno de los momentos más difíciles de su vida, que se produjo en un pasaje clave de su carrera como jugador de fútbol.

En su rol de animador del matinal "Buen Finde" de TVN, Pinilla expresó: "Es independiente del momento laboral aunque estés bien, me pasó cuando jugaba fútbol, económicamente estaba muy bien, jugaba en Europa y terminé internado en una clínica psiquiátrica dos semanas con una depresión y ansiedad terribles".

"Independientemente de los momentos buenos o malos, a uno le toca y al momento que te toca no está preparado para enfrentar una situación tan compleja", añadió el ex Universidad de Chile y varios clubes de Italia y Europa.

Consultado en qué se aferró, "Pinigol" sostuvo que "la verdad es que viví momentos muy complejos porque yo me había separado, estaba absolutamente solo y me aferré a mi niñez, mis sueños de pequeño".

"Me dije por qué tengo que estar viviendo esto si finalmente luché tanto desde los siete años, jugando en la U para llegar a un momento de cumplir mis sueños, y tenía todo a la mano, y me di cuenta que no, que debía luchar contra mis miedos, contra mis fantasmas y eso me ayudó a salir adelante", finalizó.