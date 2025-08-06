"Digan la verdad": Ronald Fuentes explota por suspensión del duelo de U. Católica ante Ñublense

Ronald Fuentes, técnico de Ñublense, no se guardó nada tras enterarse que el partido programado para este domingo ante U, Católica fue aplazado por problemas con los estadios. El estratega disparó con todo contra las autoridades que mantienen a su equipo en el limbo.

Las fuertes palabras de Ronald Fuentes por el aplazamiento de U. Católica vs Ñublense

En diálogo con ADN Radio, Ronald Fuentes señaló: "Ellos quieren poner la fecha en septiembre. O sea, ellos disponen de cuando estimen conveniente y eso creo que no corresponde. Lo que me molesta es por qué jugó el sábado Unión Española y lo que dijo la intendencia o la información de por qué se suspende es muy vaga. Que digan la verdad de por qué se suspende, porque si se jugó el sábado y no se puede jugar a la semana siguiente, es muy raro".

"Siempre han habido cosas especiales de parte del gobierno y creo que eso le hace mucho daño al fútbol chileno. Yo tengo contacto muy directo con Unión Española y sé en qué estado está el Estadio Santa Laura y eso obviamente molesta. Veníamos con una racha de buenos resultados y juego. Todas estas cosas afectan", añadió.

"No hay nada que impida que se juegue el partido. Si hay otras cosas externas, como pasó por el tema de la barra de Católica que se pelearon, puede ser, pero que digan la verdad, que no sea tan simple el que no se juega porque no reúne las condiciones", sentenció.

¿Cuándo se jugará finalmente el partido de U. Católica vs Ñublense? ⏰

Por ahora, la ANFP solo confirmó que el encuentro será reprogramado para una fecha próxima, pero no hay claridad sobre cuándo ni dónde se disputará. La UC volverá a la acción recién el 16 de agosto ante Colo Colo en el Monumental.

La próxima opción para el estreno del Claro Arena podría ser el 23 de agosto ante Unión Española, siempre y cuando la Dirección de Obras Municipales de Las Condes finalmente otorgue los permisos.

