Así castigó O’Higgins a Montecinos tras querer negociar con Colo Colo

El paso de Joaquín Montecinos a Colo Colo no solo no se concretó, sino que además le costó caro en O'Higgins. El atacante pidió no ser convocado para el duelo ante Unión La Calera con tal de mantener vivas sus opciones de partir al Monumental, pero la operación se cayó y ahora deberá enfrentar las consecuencias.

Francisco Meneghini, DT del cuadro rancagüino, confirmó la decisión del jugador y fue tajante al explicar por qué lo separó del plantel profesional. La medida estará vigente al menos hasta el cierre del mercado, este jueves 7 de agosto.

❌ ¿Por qué Montecinos fue marginado en O'Higgins?

"Me pidió no ser considerado por un posible traspaso", reconoció Meneghini. El estratega explicó que accedió de inmediato a dejarlo fuera de la citación, porque sintió que "no tenía el foco en el partido". A partir de ahí, y de común acuerdo con la dirigencia, se decidió que entrene aparte hasta que termine la ventana de pases.

Si no parte a otro club, Montecinos podrá reintegrarse, pero sabiendo que estará en desventaja respecto a sus compañeros: "Tendrá que remar desde atrás. La prioridad la tienen los que han mostrado compromiso".

🧠 ¿Qué piensa Meneghini del comportamiento de Montecinos?

El DT fue enfático: "La gestión de las repercusiones es parte de nuestra actividad". Recordó que conoce al jugador desde 2020, y si bien valoró su despliegue, recalcó que siempre le han exigido más. "Eso puede ser incómodo, pero en la incomodidad está el crecimiento", sostuvo.

Meneghini cerró destacando otros casos como el de Felipe Ogaz, quien aprovechó sus oportunidades pese a estar fuera de las consideraciones: "Hay jugadores que siguen entrenando bien, independiente de si juegan o no".