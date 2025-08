Destrozan a Joaquín Montecinos por haber coqueteado con Colo Colo: "Le va a pesar"

Una de las teleseries que se dio estos últimos días entorno al mercado de fichajes de invierno la protagonizó Joaquín Montecinos y Colo Colo, esto por el fuerte interés que hubo desde un bloque de Blanco y Negro por fichar al otrora seleccionado nacional, que juega actualmente en O'Higgins.

Finalmente, en la concesionaria que controla a Colo Colo no hubo consenso por la incorporación de Montecinos, por lo que las negociaciones se cayeron y el delantero de 29 años debe permanecer en O'Higgins en lo que resta de temporada.

Sin embargo, toda esta situación no gustó para nada en el entorno del elenco celeste, y un histórico del club repasó a Montecinos por el repentino coqueteo que tuvo con el Cacique.

😶 Un ídolo de O'Higgins repasa a Montecinos por su coqueteo con Colo Colo

Una voz autorizada en O'Higgins es la del ahora exfutbolista Gonzalo Barriga, que supiera proclamarse campeón con el Capo de Provincia en 2013, en aquella recordada final ante U Católica en el Estadio Nacional.

Frente a toda esta situación entre Joaquín Montecinos y Colo Colo, Barriga señaló en conversación con En Cancha que: "Me sorprendió. Creo que fue una mala estrategia. Podía haber argumentado una lesión si quería cuidarse, pero así como se dio todo, no se vio bien".

"Hoy en día todo se sabe, y el hincha se dio cuenta. No sé qué tan real era la situación, porque la prensa también mete humo, pero el hincha no lo tomó bien, eso está claro. Le puede pesar", manifestó el Ingeniero.

👀 ¿Cómo queda la imagen de Montecinos en O'Higgins?

En la misma línea, Gonzalo Barriga se refirió a la situación en la que se ve envuelto Montecinos tras el fallido paso a Colo Colo y tener que seguir en O'Higgins, donde no venía siendo titular por expresa situación del jugador ante la posibilidad de partir.

"El hincha de O'Higgins esperaba más de él. Ya le había perdonado algunas cosas. Con esto, siento que Montecinos cierra la puerta por fuera. Sale por la puerta trasera, como se dice", analizó Barriga.

"No era un jugador fundamental en el once titular. Entonces, si ya no eras tan determinante y encima se genera esta polémica, vas a tener que remar mucho más. Si es profesional y se enfoca en el equipo, puede revertirlo. Pero va a ser cuesta arriba", remarcó.

🔘 ¿Por qué Montecinos no llegó a Colo Colo?

Pese a que Aníbal Mosa era uno de los impulsores del fichaje de Montecinos a Colo Colo, desde el Bloque Vial en Blanco y Negro le bajaron el pulgar a su contratación, por lo que finalmente no hubo consenso para negociar su llegada.

📊 Los números de Joaquín Montecinos en O'Higgins

⚽ Partidos jugados: 18

⏱️Minutos jugados: 1.182'

🏃‍♂️Partidos como titular: 13

🥅 Goles: 3