Figueroa hizo un llamado a entrenadores para unirse y sacar micrófonos de la zona técnica

Marco Antonio Figueroa, técnico de O'Higgins de Rancagua, hizo un particular llamado a sus colegas, técnicos que dirigan en Primera y Primera B, para unirse y cuidar sus espacios en la cancha y poder sacar los micrófonos que ubica en esa zona el Canal del Fútbol.

"Voy a tratar de ver quién está a cargo, no tengo idea, porque desde que llegué acá nunca me ha llegado una comunicación de una reunión o algo, quiero que seamos fuertes en el gremio como son los jugadores. A nosotros nos faltan el respeto todos los días y son los mismos", manifestó en rueda de prensa.

En esa línea, Figueroa insistió que "tiene que llegar un momento en que tengamos derecho de levantar la mano y que se nos escuche. Hoy por hoy, esa actitud de estos señores que son dueños de las transmisiones, se ven con derecho más allá de eso".

"A mí me tratan de hosco y no sé cuánto porque no les doy las primicias o no les doy la entrevista antes del partido y despues... no tengo obligación con ellos. Si me quieren en su set, que me paguen y voy", aseveró.

Cabe recordar que Figueroa abandonó la conferencia de prensa el fin de semana tras la eliminación de O'Higgins ante Everton en Copa Chile, aunque no lo hizo por el resultado del partido, sino por una discusión con un productor del CDF.