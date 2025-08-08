O'Higgins sigue sin poder volver a El Teniente: Deberá buscar estadio para recibir a Cobresal

A inicios de este 2025 el Estadio El Teniente de Rancagua cerró sus puertas para someterse a una remodelación por el hecho de ser sede del próximo Mundial sub 20 a jugarse en nuestro país, hecho que obligó a O'Higgins a tener que cambiar su localía en los meses siguientes.

O'Higgins ha deambulado para ser local principalmente en el Estadio Municipal de San Fernando y en otras ocasiones llegó incluso a usar el Bicentenario de La Florida, todo pensando en que volverían en junio pasado al coloso rancagüino.

Sin embargo, algunos retrasos en las obras forzaron a que el Capo de Provincia se mantuviese albergando sus partidos "en casa" en San Fernando, situación que se mantendrá al menos hasta la segunda semana de agosto.

🏟 ¿Por qué O'Higgins no volverá a El Teniente en su próximo partido de local?

En el cuadro celeste ya celebraban el poder volver a El Teniente para la Fecha 20 del Campeonato Nacional cuando reciban a Cobresal, escenario que tuvo un nuevo revés para los de la Sexta Región.

Esto, porque en O'Higgins informaron en sus redes sociales que "por disposición de Codelco Chile División El Teniente, y por motivos de fuerza mayor, no será posible utilizar el Estadio Codelco El Teniente para el partido programado para el próximo sábado 16 de agosto".

"Desde ya hemos iniciado las gestiones para programar el partido ante Cobresal en el Estadio Jorge Silva Valenzuela de San Fernando", detallan en su publicación.

😮 ¿Dónde está haciendo de local O'Higgins mientras esperan por El Teniente?

Desde el cierre temporal del Estadio El Teniente, O'Higgins ha hecho de local principalmente en el Municipal Jorge Silva Valenzuela en San Fernando.

📅 ¿Cuándo juega O'Higgins?

El próximo encuentro de O'Higgins en el Campeonato será en condición de visita ante Deportes La Serena.

⚔️ Rival: Deportes La Serena

📅 Fecha: Sábado 9 de agosto

🕕 Hora: 17:30

🏟️ Estadio: La Portada

📲 ¿Dónde seguir las novedades de O'Higgins?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de O'Higgins.